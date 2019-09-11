Ведущий знаменитого телешоу Поле чудес вернулся с отдыха в неприглядном виде. Поклонники весьма обеспокоились здоровьем Якубовича, когда в интернет просочилось видео из аэропорта Тивата. На нем знаменитость появился на инвалидном кресле.

Ведущий знаменитого телешоу "Поле чудес" вернулся с отдыха в неприглядном виде. Поклонники весьма обеспокоились здоровьем Якубовича, когда в интернет просочилось видео из аэропорта Тивата. На нем знаменитость появился на инвалидном кресле.Леониду уже 74 года, однако он ведет довольно активную жизнь.Новость дополняется