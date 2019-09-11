Кайли Дженнер снялась полностью обнаженной для фотосессии в знаменитом журнале Playboy. Одним фото из пикантной подборки девушка поделилась в социальной сети.

Кайли Дженнер снялась полностью обнаженной для фотосессии в знаменитом журнале Playboy. Одним фото из пикантной подборки девушка поделилась в социальной сети.Сестра Ким Кардашьян любит и умеет эпатировать публику. Благодаря своим выходкам девушка стала одной из самых популярных моделей мира – на ее страничку в Instagram подписано более 145 миллионов человек, и это еще не предел! Модель любит удивлять поклонников, поэтому не постеснялась поделиться фотографией из своей новой фотосессии.Кайли предстала перед подписчиками абсолютно нагой. Развернувшись боком, девушка скрыла все свои интимные подробности в объятиях бойфренда -28-летнего продюсера Трэвиса Скотта. Он, в отличие от возлюбленной, предпочел чуть более закрытый костюм, нежели голое тело и соломенная шляпка,Отметим, что снимок сделан на зеленой лужайке, служащей будто бы декорацией к домашней "лав-стори". Публикацию самая популярная модель подписала просто и лаконично: "Когда Хьюстон встречает с Лос-Анджелесом". К тексту Дженнер добавила аккуратную эмоджи в виде желтого сердечка.Поклонники сполна оценили пикантный снимок молодой пары, пишет издание Super.ru. Он появился в интернете не более трех часов назад, однако уже набрал практически восемь миллионов лайков. Кроме того, подписчики Кайли выразили желание по-скорее увидеть вожделенный номер журнала. Ну и конечно же, фолловеры оставили множество комплиментов для возлюбленных кумиров."Ваша дикость успешна", "Не могу дождаться! Playboy такой легендарный! Вы, ребята, выглядите сногсшибательно!", "ОМГ, это горячо!", – эти и другие позитивные отзывы оставили поклонники звездной пары.