Кайли Дженнер снялась полностью обнаженной для фотосессии в знаменитом журнале Playboy. Одним фото из пикантной подборки девушка поделилась в социальной сети.
Кайли Дженнер снялась полностью обнаженной для фотосессии в знаменитом журнале Playboy. Одним фото из пикантной подборки девушка поделилась в социальной сети.
Сестра Ким Кардашьян любит и умеет эпатировать публику. Благодаря своим выходкам девушка стала одной из самых популярных моделей мира – на ее страничку в Instagram подписано более 145 миллионов человек, и это еще не предел! Модель любит удивлять поклонников, поэтому не постеснялась поделиться фотографией из своей новой фотосессии.
Кайли предстала перед подписчиками абсолютно нагой. Развернувшись боком, девушка скрыла все свои интимные подробности в объятиях бойфренда -28-летнего продюсера Трэвиса Скотта. Он, в отличие от возлюбленной, предпочел чуть более закрытый костюм, нежели голое тело и соломенная шляпка,
Отметим, что снимок сделан на зеленой лужайке, служащей будто бы декорацией к домашней "лав-стори". Публикацию самая популярная модель подписала просто и лаконично: "Когда Хьюстон встречает с Лос-Анджелесом". К тексту Дженнер добавила аккуратную эмоджи в виде желтого сердечка.
Поклонники сполна оценили пикантный снимок молодой пары, пишет издание Super.ru. Он появился в интернете не более трех часов назад, однако уже набрал практически восемь миллионов лайков. Кроме того, подписчики Кайли выразили желание по-скорее увидеть вожделенный номер журнала. Ну и конечно же, фолловеры оставили множество комплиментов для возлюбленных кумиров.
"Ваша дикость успешна", "Не могу дождаться! Playboy такой легендарный! Вы, ребята, выглядите сногсшибательно!", "ОМГ, это горячо!", – эти и другие позитивные отзывы оставили поклонники звездной пары.