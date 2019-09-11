На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу среди мужчин определился второй полуфиналист. Им стала сборная Испании, добившаяся победы над командой Польши 90:78 (22:18, 24:23, 21:17, 23:20).

На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу среди мужчин определился второй полуфиналист. Им стала сборная Испании, добившаяся победы над командой Польши 90:78 (22:18, 24:23, 21:17, 23:20).Испанцы были сильнее во всех четырех партиях и добились победы. Наибольший вклад в победу внес Рики Рубио, набравший 19 очков. В составе сборной Польши самым результативным стал натурализованный американец Эй Джей Слотер, на счету которого также 19 очков.В полуфинале испанцы сыграют с победителем матча сборных Чехии и Австралии. Ранее полуфиналистом турнира стала сборная Аргентины, победившая команду Сербии 97:87.