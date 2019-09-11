10 сентября в Москве состоялась 17-я церемония вручения премии Человек года по версии мужского журнала GQ. На мероприятие явилось бессчетное количество звезд российского шоу-бизнеса.

10 сентября в Москве состоялась 17-я церемония вручения премии "Человек года" по версии мужского журнала GQ. На мероприятие явилось бессчетное количество звезд российского шоу-бизнеса.Одним из гостей стал популярный певец Филипп Киркоров. Продюсер Яна Рудковкая опубликовала видео на своей странице в социальной сети Instagram, где поп-король торжественно поднимается на сцену за наградой.В этот момент ведущий Иван Ургант решил подшутить над исполнителем. "Филипп выходит на сцену со своим верным другом – кардиостимулятором", – иронично отметил юморист.Весь зал разразился громким смехом. Даже сам Киркоров не смог удержаться и захохотал.На самом деле никакого кардиостимулятора у Филиппа Бедросовича, конечно, не было. Ургант так назвал дизайнерскую сумку певца, которая висела у него через плечо.После этого экс-супругу Аллы Пугачевой вручили статуэтку GQ и пакет с подарками. Он, не долго думая, полез смотреть его содержимое прямо на сцене.Оказалось, что в качестве презента ему преподнесли черную бейсболку с желтыми вышитыми буквами, бутылку алкогольного напитка и небольшую синюю коробочку, напоминающую издалека упаковку от парфюма.