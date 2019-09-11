Три российских гроссмейстера с победы начали Кубок мира по шахматам, который проводится в российском Ханты-Мансийске. Речь идет о Яне Непомнящем, Александре Грищуке и Сергее Карякине. Каждый из них играл черными фигурами.

Три российских гроссмейстера с победы начали Кубок мира по шахматам, который проводится в российском Ханты-Мансийске. Речь идет о Яне Непомнящем, Александре Грищуке и Сергее Карякине. Каждый из них играл черными фигурами.В первой партии первого раунда Кубка мира Непомнящий одержал победу над монгольским шахматистом Сугаром Ган-Эрдене. Грищук проводил партию с литовцем Паулюсом Пултиневичюсом и также взял верх над соперником. Поддержал почин свои х соотечественников и Карякин, победивший индонезийца Сусанто Мегаранто.Остальные партии завершились со следующими результатами: американец Уэсли Со обыграл костариканца Серхио Дурана Вегу, француз Максим Вашье-Лаграв победил представителя Нигерии Даниэля Анвули, китаец Дин Лижэнь выиграл партию у Шона Пресса из Папуа – Новой Гвинеи, еще один представитель Поднебесной Юй Янъи также оставил партию против иранца Эхсана Гаема Магами за собой, голландец Аниш Гири стал победителем партии против Мухаммеда Фахада Рахмана из Бангладеша, а азербайджанец Шахрияр Мамедьяров обыграл Фи Антенаина Ракотомахаро, представляющего Мадагаскар.Вторые партии первого раунда Кубка мира состоятся в среду.