Шведский ученый, профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд положительно высказался по поводу употребления человеческого мяса в пищу. Соответствующее заявление он сделал во время научного симпозиума Gastro.

Шведский ученый, профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд положительно высказался по поводу употребления человеческого мяса в пищу. Соответствующее заявление он сделал во время научного симпозиума Gastro.По мнению Содерлунда, употребление человеческого мяса, полученного из трупов, могло бы спасти человечество. Ученый считает, что мнение и табу людей могут измениться, если люди попробуют этот "продукт".На симпозиуме обсуждался вопрос о том, является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем. Магнусу Содерлунду задали вопрос, смог бы он сам попробовать человеческую плоть, на что ученый ответил следующее: "Я чувствую некоторую нерешительность, но не считаю себя чрезмерно консервативным. Я смог бы попробовать человеческое мясо".Кроме того, ученый предложил употреблять в пищу в качестве альтернативы насекомых, а также домашних животных.Как отмечает издание New York Post, внедрению в человеческий рацион такого продукта может помешать опасность для здоровья. До 1960-х годов аборигены Папуа – Новой Гвинеи употребляли человечину, но это привело к эпидемии болезни Куру.В феврале стало известно о 80-летней пенсионерке из Хабаровска, которая убила своего квартиранта ради мяса. Впоследствии выяснилось, что жестокой убийцей является Софья Жукова, на счету которой жизнь не одного человека.