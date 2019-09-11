Аномально тёплую осень обещают столичному региону синоптики. Климатическая норма первой половины сентября уже превышена на пять градусов. Погожие дни обрадовали не только москвичей, но и предпринимателей — для них это возможность компенсировать убытки, которые принесли летние капризы природы.

Аномально тёплую осень обещают столичному региону синоптики. Климатическая норма первой половины сентября уже превышена на пять градусов. Погожие дни обрадовали не только москвичей, но и предпринимателей — для них это возможность компенсировать убытки, которые принесли летние капризы природы.Деревья медленно начинают желтеть. На водной глади — пара уток, мечтающих о скором перелёте. Всё кажется, идёт своим чередом. Но спокойствие засыпающей природы нарушает нестандартная картина."Вода просто превосходная. Это не сентябрь. Это месяц май!" – радуется купающийся молодой человек.А точнее — июль! Воздух сегодня днём прогрелся до плюс 25! И хотя рабочий день, а на календаре осень, городские пляжи заполнены людьми. Берут реванш у сентября за холодное лето 2019-го."Вы, наверное, пытаетесь собраться духом, чтобы зайти в воду? Уже заходили? Да! И как? — Ну сейчас уже нормальная, вчера была прохладная. — А реально сейчас загореть? — Мы надеемся! Вот лежим до упора! Пока не загорим, не уйдём!", — из беседы с отдыхающими.Аномальное тепло для владельцев летних кафе — шанс получить нежданную прибыль."Сейчас великолепная погода, все к нам приходят. И вот все просят квас! И вот мы всё время наливаем квас-квас, мороженое все хорошо кушают!" – говорит продавщица.Есть чему радоваться! Экономисты уже подсчитали: из-за холодной погоды, которая держалась в столичном регионе большую часть лета, продажи воды, кваса и мороженого снизились почти на 30%."Лето, действительно, было холоднее, чем мы все хотели. И продажи, в первую очередь уличные — они, конечно, были существенно ниже. чем ожидалось", — отметил Ильшат Рахимов, генеральный директор производства мороженого.Для фермеров жаркий сентябрь тоже подарок. Убирать урожай можно неторопливо и тщательно. И за счет этого компенсировать последствия дождливого лета. Пшеницы, кукурузы, гороха и ячменя все равно на четверть меньше, чем ждали. Зато уродился картофель и капуста. А морковь вымахала под 30 сантиметров!В плюсе после зябкого лета остались торговые центры. Их прибыль выросла на 5%. И столичные кинотеатры. Несмотря на сезон отпусков, в холодные дни в залах были аншлаги."В этом году какой-то феноменальный наплыв людей, прирост к прошлому году у нас составил 40%. Чуть-чуть похолодает, дождик, и они сразу идут в кино", — говорит Анна Титова, директор по репертуарному планированию кинотеатра.Причина того, что лето и осень поменялись местами — многочисленные антициклоны. Сейчас такой пришел в регион из Скандинавии."Мы сейчас находимся в условиях устойчивого выноса тёплых воздушных масс, приходящих с юга-востока. Температура выше примерно градусов на 5. Мало того, что сентябрь очень жаркий, он ещё и очень сухой. За месяц выпал всего 1 мм осадков. А норма в Москве — 63!", — рассказал Михаил Лукощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.Ученые уже подсчитали: за последние 30 лет климат в Подмосковье потеплел в среднем на 3 градуса. Нулевые температуры отступили ко второй половине ноября. Этот сентябрь уже превысил температурную норму на 5 градусов. К выходным в столице может немного похолодать, но ненадолго. Есть время погреться перед зимой.