До этого он работал первым заместителем Следственного управления СКР по Ивановской области

До этого он работал первым заместителем Следственного управления СКР по Ивановской областиПолковник юстиции Артем Кулаков может возглавить Следственный комитет по Владимирской области с 16 сентября.До этого он работал первым заместителем Следственного управления СКР по Ивановской области.В сентябре этого года его наградили «За усердие в службе» в честь 12-летия со дня образования СК при прокуратуре РФ.Во владимирском СледКоме пока не подтверждают эту информацию.Напомним, что в январе этого года предыдущий руководитель ведомства генерал-майор Александр Еланцев ушел на пенсию. Он возглавлял СК региона с 2011 года. Сейчас на должности и.о. руководителя СУ СКР по Владимирской области находится полковник юстиции Максим Морозов.