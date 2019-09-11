По сообщению газеты Коммерсантъ, Украина приостановила расторжение двухсторонних соглашений с Россией. Киев перестал направлять Москве соответствующие уведомления.

По сообщению газеты "Коммерсантъ", Украина приостановила расторжение двухсторонних соглашений с Россией. Киев перестал направлять Москве соответствующие уведомления. Возможно, это связано с кадровыми перестановками в аппарате Зеленского, предполагает издание.Последними договорами, которые были денонсированы по инициативе Киева, стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (он был денонсирован 1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информацией" (6 февраля того же года). А 1 июля Украина в последний раз вышла из соглашения по СНГ.В настоящее время между Москвой и Киевом действуют порядка 400 договоренностей. Россия считает денонсированными 49 из них. Украина заявляла о 48 расторгнутых соглашениях и 40 денонсированных. Такая разница в цифрах получилась из-за того, что о разрыве некоторых договоренностей украинская сторона сообщала через Twitter, не посылая ноты в Москву. Такие заявления не считаются действительными в России.