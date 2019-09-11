Гордый продюсер Бари Алибасов публично извинился перед своим врачом-диетологом Марият Мухиной. Ранее знаменитость обвинял медика в мошенничестве.

Гордый продюсер Бари Алибасов публично извинился перед своим врачом-диетологом Марият Мухиной. Ранее знаменитость обвинял медика в мошенничестве.Врач рассказала, что более старые приятели устранили между собой все разлады. Кроме того, продюсер группы "На-на" даже не может вспомнить о событиях прошедших дней. Всему виной, по его словам, медицинские препараты с отравой, которыми пытались вылечить знаменитость."Они мне давали какую-то большую таблетку, и я отключался полностью. Я вообще был без сознания где-то, наверное, недели три", – рассказал Алибасов.Новость о том, что Бари решил извиниться перед Мухиной рассказала сама Марият. Она с корреспондентами издания Teleprogramma.pro тем фактом, что "Нанаец" сам связался с ней, чтобы уладить конфликт.Он мне позвонил и сказал, что хочет извиниться. Я до последнего не могла в это поверить, но оказалось, что он действительно ничего не помнит. У него было состояние травматического шока", – рассказала женщина.Она же опубликовала кадры, на которых Алибасов извиняется за свое поведение. Отметим, что действие между старыми товарищами происходило в гримерке Первого канала. Герои готовились к съемкам очередного выпуска телепередачи "Пусть говорят".Напомним, что продолжать медицинское наблюдение у Марият скандальный продюсер пока не намерен. Его состоянием занимаются другие медики, перед которыми стоит задача вылечить последствия отравления мужчины "Кротом".