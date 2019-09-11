В сети Интернет была размещена видеозапись, на которой неустановленный водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигался по эстакаде Можайского шоссе задним ходом...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО задержали водителя, нарушившего правила дорожного движения.В сети Интернет была размещена видеозапись, на которой неустановленный водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигался по эстакаде Можайского шоссе задним ходом.Автоинспекторы остановили данную машину в Юго-Восточном округе и задержали водителя. Им оказался 23-летний житель Московской области.В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.12.14 КоАП РФ «Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81