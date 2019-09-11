Задержанный управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения установленного образца и без прохождения процедуры его получения...

Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 18-летний житель столицы.Установлено, что водитель автомобиля «Хенде Траджет», осуществляя движение по Калужкому шоссе в районе 29 км, не справившись с управлением, совершил наезд на мачту городского освещения. От удара один из пассажиров - 18-летний житель столицы от полученных травм скончался на месте, второй пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.Водитель автомобиля, оставив место ДТП, скрылся в неизвестном направлении.В результате розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции ТиНАО установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 18-летний житель столицы. Установлено, что задержанный управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения установленного образца и без прохождения процедуры его получения.По данному факту Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (495) 850-22-38