11 сентября — роковой день для истории Америки. Спасатель Джон Фил рассказал о работе на месте обрушения башен-близнецов Всемирного центра, который располагается в Нью-Йорке. Мужчина признался, что чуть не потерял жизнь. Он поведал, в каких условиях приходилось ликвидировать последствия теракта, а также как пять дней превратили спортсмена в инвалида с посттравматическим синдромом.

11 сентября — роковой день для истории Америки. Спасатель Джон Фил рассказал о работе на месте обрушения башен-близнецов Всемирного центра, который располагается в Нью-Йорке. Мужчина признался, что чуть не потерял жизнь. Он поведал, в каких условиях приходилось ликвидировать последствия теракта, а также как пять дней превратили спортсмена в инвалида с посттравматическим синдромом.Джон Фил рассказал РИА Новости, что оказался на месте происшествия в ночь с 11 на 12 сентября. По его словам, картина увиденного навсегда впечаталась в его память, поскольку ни один человек не запрограммирован на то, чтобы видеть такие масштабы разрушения.Фил проработал на завалах всего пять дней, он отметил, что работа шла в круглосуточном режиме. Спасатель рассказал, что получил травму — примерно 8000 фунтов стали (около 3,6 тонны) раздробили ему левую ступню. Впоследствии Фил провел в больнице 11 недель, перенес множество операций. У мужчины образовалась гангрена, из-за чего ему ампутировали часть стопы.Джон Фил рассказал, что до трагического инцидента у него не было проблем со здоровьем. Мужчина считал себя прекрасным атлетом, у него никогда не было затруднений с дыханием. После событий 11 сентября спасатель получил посттравматический синдром. Каждый день он ожидает, что у него может появиться рак, связанный с данным инцидентом. Также мужчина ежедневно плачет.Фил поделился, что во время работы на развалинах башен-близнецов у всех спасателей были одни и те же симптомы — все кашляли, у всех першило в горле, а также текло из носа. По словам мужчины, через рот, нос, кожу проникали яды, которые сделали людей больными. Специальной защиты у разбиравших завалы не было.Мужчина отметил, что считает виновным в трагическом инциденте федеральное правительство, городские власти, власти штата, а также всех, кто был тогда у власти и знал, что люди, участвующие в завалах, заболеют. "Позор на их головы — им жить с этим всю оставшуюся жизнь", — отметил Джон Фил.По мнению мужчины, власти знали об опасности, которую представляли обломки зданий для здоровья — они были полны асбеста. Все были в курсе, что люди, участвующие в разборе завалов, больны, но молчали об этом и утверждали, что все выдумка.Джон Фил поделился, что в итоге получил компенсацию от правительства США, но всегда будет зол на то, что это заняло так много времени и что этого никогда не хватит на помощь всем.В настоящее время мужчина возглавляет фонд по поддержке ликвидаторов последствий теракта 11 сентября 2001 года. Фил отмечает, что ему повезло, поскольку он остался жив. Он отметил, что люди, принимающие участие в тех событиях, продолжают умирать.Утром 11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, которые угнали террористы, врезались в башни-близнецы. В результате здания были полностью разрушены. Еще одно воздушное судно врезалось в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый лайнер упал и разбился недалеко от города Питтсбург. По официальным данным, тогда в Нью-Йорке погибли 2753 человека.Периодически в местных СМИ появляется информация об очередных умерших людях, которые принимали участие в разборе завалов на месте происшествия.