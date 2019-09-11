Обрушившийся на Дальний Восток тайфун Линлин привел к тому, что в бухты Приморья зашли почти полтысячи иностранных рыбацких шхун. Они пережидали бурю. И когда она, наконец, стихла, должны были покинуть российские воды. Но некоторые рыбаки решили остаться, чтобы начать незаконную добычу. Чем закончилась эта попытка браконьерства?

Обрушившийся на Дальний Восток тайфун "Линлин" привел к тому, что в бухты Приморья зашли почти полтысячи иностранных рыбацких шхун. Они пережидали бурю. И когда она, наконец, стихла, должны были покинуть российские воды. Но некоторые рыбаки решили остаться, чтобы начать незаконную добычу. Чем закончилась эта попытка браконьерства?- По струнке. Вслед за катером береговой охраны. Рыбалки сегодня не будет, — инструктируют рыбаков пограничники.Они просили Россию спрятать их от тайфуна, ненадолго пустить в бухты. Но задержались. У приморских берегов штиль, и так хорошо идет рыба.- Тралят. Наше море тралят!В бухте Петрова — нашествие иностранных рыбаков. Лодки буквально утюжат акваторию в поисках деликатесов, пока не появляются пограничники.Сбежать не успели. Удирая от погони, могли бросить шхуны прямо так — в море.Вещдоки по делу о незаконном промысле можно собирать по всему побережью. Одну корейскую лодку занесло в бухту Патрокл на удивление отдыхающим. На палубе — приманки для кальмаров, спутанные сети. Видно, что рыбаки не теряли времени зря, пока пережидали шторм в российских водах.Дряхлые посудины — новые достопримечательности Приморья. Только им никто не рад. На мысе Вятлина теперь тоже есть такая."Огромное количество пенопласта на пляжах Приморья. Как они его используют? Как поплавки! Если он уплыл в море, они не беспокоятся — не достают", — поясняет приморский блогер Константин Щедривый.Иностранные рыбаки всем довольны. На сделанных в поселке Ольга фотографиях иностранцы улыбаются и совсем не стесняются ни камеры, ни кальмаров, которые сушатся на палубе."Невероятный запах на все побережье, все это с берега чувствуется. Они стоят очень близко и весь мусор скидывают в воду!" – возмущена фотограф Евгения Фиалковская.И все равно в трудной ситуации российские моряки всегда приходят гостям на помощь.- Не тяни сильно, пусть зацепится! – бросают моряку спасательный круг.Корейский рыбак продрог и обессилил: на двух кусках пенопласта продержался в море почти 10 часов. Его лодка не выдержала тайфуна, а он спрыгнул за борт."Суда дырявые, захудалые. Видимо, вариантов не было — жить хочется всем! Выбор у них небольшой", – поясняет ситуацию инструктор по водным видам спорта Илья Савченко.После каждого такого тайфуна пейзажи Приморья меняются. Брошенная лодка теперь есть почти в каждой бухте.