Власти США ввели санкции против ряда террористов и лидеров террористических группировок.

Власти США ввели санкции против ряда террористов и лидеров террористических группировок.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в Госдепартаменте США.Сообщается, что Минфином страны в санкционные списки включены 15 организаций, связанных с ХАМАС, "Исламским государством" (запрещена в РФ), "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), а также с спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. В черные списки включены 12 лидеров террористических группировок.Указ об этом подписал американский президент Дональд Трамп.