Во время встречи, взяв под предлогом осмотра икону и крест, злоумышленник убежал с похищенным имуществом...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ТиНАО задержали 22-летнего жителя столицы, подозреваемого в хищении иконы и креста стоимостью свыше 1 миллиона рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже дорогостоящих ювелирных изделий обратился 44-летний местный житель. Потерпевший рассказал, что на одном из интернет-сайтов он разместил объявление о продаже иконы и нательного креста, выполненных из драгоценных металлов и камней, которые он изготовил сам. Спустя несколько дней на объявление откликнулся неизвестный мужчина и заявил о намерении приобрести дорогостоящие изделия. Однако во время встречи, взяв икону и крест под предлогом осмотра, злоумышленник убежал с похищенным имуществом. Сумма ущерба составила свыше одного миллиона рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний неоднократно судимый житель столицы.В настоящее время полицейскими проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенного имущества.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79