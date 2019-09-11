Коптевский суд Москвы удовлетворил иск на 1,2 миллиона рублей ГУП Мосгортранс к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы.

Коптевский суд Москвы удовлетворил иск на 1,2 миллиона рублей ГУП "Мосгортранс" к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы.Как передает ТАСС, такое решение приняла Вера Петрова, отклонив иск против одного из соответчиков, Георгия Албурова.В отношении же блогера Алексея Навального, незарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы Юлии Галяминой, Ивана Жданова, Владимира Милова, Любови Соболь, Александра Соловьева, Олега Степанова и Ильи Яшина иск удовлетворен полностью и деньги будут взысканы со всех солидарно.Выступая в суде, адвокат одного из ответчиков, Александра Соловьева, Сергей Бадамшин заявил, что истцами не представлены доказательства того, что его подзащитный и его соответчики 27 июля перекрывали и призывали перекрывать дороги в центре Москвы. Защитник отметил, что вызывают вопросы и документы по методике расчета убытков.По его мнению, "иск направлен не на возмещение ущерба и восстановление права, а на злоупотребление правом, на нарушение права тех людей, которые вышли выразить свое несогласие с политикой градоначальника".В ходе прений сторон представители "Мосгортранса" сообщили, что в суде полностью доказали существо и размер ущерба.Помимо "Мосгортранса" иск к предполагаемым организаторам несанкционированного митинга подало ГБУ "Автомобильные дороги" на общую сумму 11,468 миллионов рублей, а также ряд других организаций. Общая сумма ущерба оценивается в 100 миллионов рублей.