Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина заявляет, что певец является отцом ее ребенка. В эфире ток-шоу На самом деле на Первом канале обнародовали результаты ДНК-теста.

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина заявляет, что певецявляется отцом ее ребенка. В эфире ток-шоу "На самом деле" на Первом каналеобнародовали результаты ДНК-теста.В прошлом выпуске программы Татьяна Гудзева сделалашокирующее признание: она и Прохор вступили в сговор. Якобы Шаляпин влюбил всебя пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, чтобы воспользоваться ее связями. Более того, Татьяна принимала активное участие в одурачивании богатенькой пианистки. Гудзеваговорит, что Шаляпин втайне от Цымбалюк-Романовской навещал ее и своего новорожденногосына Федора. Имя наследнику они выбрали вместе.Прохор все обвинения в свой адрес отрицает. Перец отмечает,что Гудзева совсем завралась. Шаляпин требует проведения ДНК-экспертизы смомента появления маленького Федора на свет.В сегодняшнем выпуске "На самом деле" Прохор и Виталина получили долгожданные результаты генетического исследования. К слову, заключения экспертов снетерпением ждали не только они: некий Павел Остапенко считает, что ребенокТатьяны рожден от него.Ведущему программы "На самом деле" Дмитрию Шепелеву вручили два конверта свыводами экспертов. Документы на съемочную площадку привезла мать ТатьяныГудзевой – Валентина Васильевна Гудзева – это показалось шоуменуподозрительным.Отметим, что Валентина Васильевна возмущена тем, что ПрохорШаляпин посмел усомниться в отцовстве. От бабушка новорожденного Федора досталасьне только певцу, но и заступающейся за него Виталине Цымбалюк-Романовской."Павел Остапенко и Федор Шаляпин. Вероятность того, что ониявляются отцом и сыном – ноль процентов", – огласил содержание первого конвертаШепелев.Результат шокировал Павла Остапенко. Мужчина не смогподобрать слов. Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская, в свою очередь, выгляделинапряженными.Ведущий программы продолжил: "Сволочь ты, Прохор"– хочет сказать мама Татьяны. Узнаем, есть ли у нее основания. Вероятностьтого, что Прохор Шаляпин отец этого ребенка – 99,9 процента".Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла скрыть удивления отуслышанного. Пианистка не поверила своим ушам, она заявила, что необходимопровести повторную экспертизу. Об этом же заикнулся и Прохор."Здесь столько вранья, что я не верю этому тесту. Я даже небуду смотреть на эту бумагу. Мне очень жаль, что, так как Прохор очень добрыйчеловек, он постоянно связывается с людьми, которые категорически егонедостойны", – выпалила расстроенная Цымбалюк-Романовская в эфире программы.Отметим, частный детектив Александр Бенхин тоже усомнился вподлинности результатов исследования. Эксперт отметил, что тестированиепроводилось со значительными нарушениями: процедура забора генетического материалабыла сделана неверно – вне медицинского учреждения. Результат не может считаться доказательством в суде.