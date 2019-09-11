Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина заявляет, что певец
является отцом ее ребенка. В эфире ток-шоу На самом деле на Первом канале
обнародовали результаты ДНК-теста.
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина заявляет, что певец
является отцом ее ребенка. В эфире ток-шоу "На самом деле" на Первом канале
обнародовали результаты ДНК-теста.
В прошлом выпуске программы Татьяна Гудзева сделала
шокирующее признание: она и Прохор вступили в сговор. Якобы Шаляпин влюбил в
себя пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, чтобы воспользоваться ее связями. Более того, Татьяна принимала активное участие в одурачивании богатенькой пианистки. Гудзева
говорит, что Шаляпин втайне от Цымбалюк-Романовской навещал ее и своего новорожденного
сына Федора. Имя наследнику они выбрали вместе.
Прохор все обвинения в свой адрес отрицает. Перец отмечает,
что Гудзева совсем завралась. Шаляпин требует проведения ДНК-экспертизы с
момента появления маленького Федора на свет.
В сегодняшнем выпуске "На самом деле" Прохор и Виталина получили долгожданные результаты генетического исследования. К слову, заключения экспертов с
нетерпением ждали не только они: некий Павел Остапенко считает, что ребенок
Татьяны рожден от него.
Ведущему программы "На самом деле" Дмитрию Шепелеву вручили два конверта с
выводами экспертов. Документы на съемочную площадку привезла мать Татьяны
Гудзевой – Валентина Васильевна Гудзева – это показалось шоумену
подозрительным.
Отметим, что Валентина Васильевна возмущена тем, что Прохор
Шаляпин посмел усомниться в отцовстве. От бабушка новорожденного Федора досталась
не только певцу, но и заступающейся за него Виталине Цымбалюк-Романовской.
"Павел Остапенко и Федор Шаляпин. Вероятность того, что они
являются отцом и сыном – ноль процентов", – огласил содержание первого конверта
Шепелев.
Результат шокировал Павла Остапенко. Мужчина не смог
подобрать слов. Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская, в свою очередь, выглядели
напряженными.
Ведущий программы продолжил: "Сволочь ты, Прохор"
– хочет сказать мама Татьяны. Узнаем, есть ли у нее основания. Вероятность
того, что Прохор Шаляпин отец этого ребенка – 99,9 процента".
Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла скрыть удивления от
услышанного. Пианистка не поверила своим ушам, она заявила, что необходимо
провести повторную экспертизу. Об этом же заикнулся и Прохор.
"Здесь столько вранья, что я не верю этому тесту. Я даже не
буду смотреть на эту бумагу. Мне очень жаль, что, так как Прохор очень добрый
человек, он постоянно связывается с людьми, которые категорически его
недостойны", – выпалила расстроенная Цымбалюк-Романовская в эфире программы.
Отметим, частный детектив Александр Бенхин тоже усомнился в
подлинности результатов исследования. Эксперт отметил, что тестирование
проводилось со значительными нарушениями: процедура забора генетического материала
была сделана неверно – вне медицинского учреждения. Результат не может считаться доказательством в суде.