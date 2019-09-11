Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри излечился от воспаления легких и вернулся к работе с командой. С конца августа Сарри руководил чемпионами Италии дистанционно.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри излечился от воспаления легких и вернулся к работе с командой. С конца августа Сарри руководил чемпионами Италии дистанционно.Маурицио Сарри заболел три недели назад и не мог присутствовать на тренировках команды. Однако тренер продолжал исполнять свои обязанности, общаясь с командой по телефону. В понедельник 60-летний специалист прошел медицинское обследование и получил разрешение врачей непосредственно руководить тренировочным процессом.Сарри возглавил "Ювентус" прошлым летом. В прошлом сезоне он руководил лондонским "Челси" и привел команду к победе в Лиге Европы.