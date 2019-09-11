В Прямом эфире выяснилось, что в деле об убийстве красавицы-блогерши Екатерины Семочкиной, которая оказалась дорогой эскортницей-содержанкой, появился новый поворот. Ранее признавшийся в совершении этого преступления Максим Гареев внезапно отказался от своих слов и попросил мать сменить адвоката.

В "Прямом эфире" выяснилось, что в деле об убийстве красавицы-блогерши Екатерины Семочкиной, которая оказалась дорогой эскортницей-содержанкой, появился новый поворот.Тело девушки было найдено в чемодане, с которым она собиралась лететь в Амстрердам. Ранее признавшийся в совершении этого преступления поклонник Семочкиной Максим Гареев внезапно отказался от своих слов и попросил мать сменить адвоката.Защитник Александр Обозов уже пообщался с Максимом, и тот признался, что ранее был вынужден оговорить себя в силу определенных обстоятельств.На его невиновности настаивают и родители.Все обвинение в отношении Гареева строится на видеокадрах, где видно, как Максим входит в квартиру и выходит из нее.После него в течение суток в эту квартиру мог зайти кто угодно, да и вообще в этом деле оказалось много нестыковок и вопросов, отмечают защитники Гареева.Ранее сообщалось, что у Екатерины был 52-летний поклонник – некий Сергей, которого тоже подозревали в убийстве.Однако знавшие подробности жизни девушки рассказывают, что она рассталась с ним за месяц до смерти. Причем, рассталась по-хорошему и стала встречаться с новым солидным мужчиной.Кто этот мужчина? С кем именно Семочкина собиралась лететь в Амстердам? Какой гость программы своими словами насторожил адвоката Обозова, и что говорят эксперты о новом возможном подозреваемом в убийстве блогерши?Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".