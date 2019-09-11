Специально для программы 60 минут депутаты Верховной рады прокомментировали предложение России по продажам газа Украине со скидкой в 25 процентов. Мы не будем рассказывать, как мы этого добились, но это впервые, отметила ведущая Ольга Скабеева.

Специально для программы "60 минут" депутаты Верховной рады прокомментировали предложение России по продажам газа Украине со скидкой в 25 процентов. "Мы не будем рассказывать, как мы этого добились, но это впервые", — отметила ведущая Ольга Скабеева.Валерий Божик, партия "Слуга народа": "Я думаю, что Украина переживет без российского газа. Раз есть какие-то консультативные моменты, то я в этом ничего плохого не вижу. Мы же тут сами справляемся".Антон Яценко, депутатат Верховной рады, самовыдвиженец: "Я не энергетик сам, но, насколько я понимаю, мы и так отказались от российского газа, как мне кажется".Александр Дубинский, народный депутат Верховной рады Украины, фракция "Слуга народа": "Понимая, что у нас под боком агрессор, который может в любой момент перекрыть нам вентиль (уже были такие истории в 2004 и 2009 годах), поэтому иметь альтернативные пути поставки газа нужно. Просто в этой ситуации главное не (...) людей, не говорить, что мы покупаем газ из Словакии, которого там нет, и все равно мы берем российский. Должны быть альтернативные источники настоящих поставок. Когда у нас будет нулевой транзит, то нужны системы выхода из газового кризиса".На встрече с президентом России глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, на каких условиях будет продаваться газ Украине со скидкой в 25%. По словам Миллера, для этого украинские власти должны заключить с "Газпромом" прямой договор на поставку топлива.