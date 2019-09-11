На 95-м году жизни скончался академик РАН Тимур Энеев. В свое время он рассчитал, что человека можно вернуть на Землю после космического полета. Ученый умер 8 сентября, но известно об этом стало сейчас.

На 95-м году жизни скончался академик РАН Тимур Энеев. В свое время он рассчитал, что человека можно вернуть на Землю после космического полета. Ученый умер 8 сентября, но известно об этом стало сейчас.Тимур Энеев родился в Грозном 23 сентября 1924 года. В 1950 годах он занимался вопросами управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Впоследствии результаты его расчетов были использованы в 1957 году при запуске первого искусственного спутника Земли.Также расчеты Энеева по изменению орбиты спутника во время полета в верхних слоях атмосферы показали, что высокая температура и перегрузка при спуске с орбиты не угрожают безопасности космонавта. Данное открытие было учтено в будущем при запуске в космос в 1961 году Юрия Гагарина, сообщает РИА Новости.