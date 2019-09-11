Под Воронежем спасут от сноса уникальную усадьбу 18 века. Усадьба дворян Лосевых располагается в Семилукском районе. Общественный научно-экспертный совет области рекомендовал включить усадьбу Раздолье в число выявленных объектов культурного наследия.

Под Воронежем спасут от сноса уникальную усадьбу 18 века. Усадьба дворян Лосевых располагается в Семилукском районе. Общественный научно-экспертный совет области рекомендовал включить усадьбу "Раздолье" в число выявленных объектов культурного наследия.В пресс-центре областного правительства корреспонденту "Вести Воронеж" пояснили, что решение совета носит рекомендательный характер. Дальше дело за Управлением по охране объектов культурного наследия: если они дадут положительное заключение, то усадьбу возьмут под государственную охрану. Как только уникальный комплекс попадёт в число выявленных объектов культурного наследия, следующий шаг — включение ее в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Но уже статус выявленного объекта обеспечивает усадьбе государственную охрану.Краевед Павел Попов так описывает усадьбу: ансамбль, состоящий из господского дома середины XVIII – начала XIX века, памятника стиля ампир с деревянным портиком, кирпичного флигеля начала XX века с элементами неоклассицизма. Окружает усадьбу старинный парк, который спускается к реке Трещевке. В 1986 году комплекс был включен в официальное справочное издание "Памятники истории и культуры Воронежской области". Однако в начале 2000-х выяснилось, что из-за какой-то описки усадьбы не оказалась даже в перечне вновь выявленных памятников, поэтому она может быть совершенно законно снесена.