Президент США Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона. Глава государства написал в своем микроблоге Twitter, что категорически не соглашался со многими предложениями своего советника.I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2019 г.9 сентября Трамп сказал Болтону, что Белый дом больше не нуждается в его услугах и попросил уволиться. Советник ушел в отставку утром 10 сентября. Президент поблагодарил его за службу и пообещал на следующей неделе назвать имя преемника Джона Болтона.Пост советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон занял в апреле 2018 года. Он известен, прежде всего, своим жестким отношением к России, Ирану, Кубе и КНДР и считает, что с этими странами нельзя договариваться.