По сообщениям источников в кораблестроительной отрасли, в мае 2020 года на крымском судостроительном заводе Залив будут заложены два первых российских вертолетоносца.

По сообщениям источников в кораблестроительной отрасли, в мае 2020 года на крымском судостроительном заводе "Залив" будут заложены два первых российских вертолетоносца (универсальных десантных корабля – УДК).Водоизмещение каждого составит 15 тысяч тонн, передает ТАСС. Головной корабль будет готов к службе до 2027 года (год завершения текущей государственной программы вооружения).УДК смогут нести на своем борту более десяти вертолетов различных классов. Кроме того, корабли будут оснащены доковой камерой для десантных катеров.