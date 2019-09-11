Начальник УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко в своем выступлении отметил важнейшие вехи в истории миграционной службы и остановился на достижениях подразделения...

Подразделения по вопросам миграции органов внутренних дел отметили 300-летний юбилей. В честь торжественной даты лучшие сотрудники службы получили ведомственные награды.Начальник УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко в своем выступлении отметил важнейшие вехи в истории миграционной службы и остановился на достижениях подразделения.«Миграционная служба за трехвековой период претерпевала различные реорганизации, но, не смотря на это, выполняемая нами работа всегда была востребована. Своей деятельностью вы вносите весомый вклад в обеспечение порядка и стабильности на территории столицы, на должном уровне решаете задачи по регулированию миграционных потоков, а также оказанию государственных услуг гостям и жителям города», - отметил Дмитрий Сергиенко.От имени руководства столичной полиции Дмитрий Сергиенко передал поздравления личному составу. За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе более 60 сотрудникам были вручены ведомственные награды.«Ежедневно граждане сталкиваются с вашей службой. Сегодня мы хотим вас поблагодарить за то, что всегда получаем от сотрудников высокопрофессиональную и грамотную помощь», - сказал секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев, вручая награды отличившимся сотрудникам от Общественного совета столичной полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве