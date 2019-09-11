Общий материальный ущерб составил около 40 тысяч рублей

Общий материальный ущерб составил около 40 тысяч рублейДвух жителей Гороховецкого района обвиняют в кражах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.По версии следствия, 34-летний злоумышленник летом этого года проникал в чужие дома, откуда похищал воровал электроинструменты и технику. В одном из случаев на территорию чужого домовладения мужчина попал вместе со своим 54-летним приятелем. Вместе они утащили 10 чугунных батарей, которые впоследствии сдали в пункт приема металлолома.Общий материальный ущерб составил около 40 тысяч рублей.Уголовное дело передано в суд.