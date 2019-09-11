В КНДР испытали стреляющего монстра – сверхкрупную реактивную систему залпового огня. Испытания контролировал лично Ким Чен Ын. Он отметил, что система прошла полную проверку на способность вести боевые действия.

В КНДР испытали "стреляющего монстра" – сверхкрупную реактивную систему залпового огня. Испытания контролировал лично Ким Чен Ын. Он отметил, что система прошла полную проверку на способность вести боевые действия.Также были проверены характеристики траектории стрельбы и ее точности, а также способов наведения системы, передает ТАСС. Однако нет информации, были ли успешны ракетные пуски.Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщал, что два снаряда, запущенные с территории северокорейской провинции Пхёнан-Намдо, были неустановленного типа. Они пролетели около 330 километров.