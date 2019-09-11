Григорий Карасин освобожден от должности статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ, на его место назначен Евгений Иванов.

Григорий Карасин освобожден от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ, на его место назначен Евгений Иванов.Как передает ТАСС, соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.Иванов с 2017 года является заместителем главы отечественного МИДа.Что касается Карасина, то по словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, он намерен предложить кандидатуру дипломата на пост сенатора от региона.70-летний Карасин находился на дипломатической работе с 1972 года. В середине 1990-х возглавлял Департамент информации и печати министерства иностранных дел, с 2005 по 2010 годы был послом РФ в Лондоне. С 2005 года занимал должность заместителя министра иностранных дел России с 2005 года, курировал вопросы двусторонних отношений со странами СНГ.