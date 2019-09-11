Накануне в столице произошел страшный инцидент. В Сеть попали кадры с места происшествия, снятые очевидцами.

Накануне в столице произошел страшный инцидент. В Сеть попали кадры с места происшествия, снятые очевидцами.Стало известно, что в Москве загорелся автобус. Это случилось на Шоссе Энтузиастов прямо посередине автомобильной дороги.Очевидец начал снимать происходящее буквально с первой минуты. По кадрам видно, что моторный отсек автобуса окутан дымом и наружу вырываются языки пламени.Водитель транспортного средства оперативно сориентировался и взял ситуацию в свои руки. Он выбежал из автобуса и стал в одиночку тушить огонь с помощью огнетушителя.На данный момент устанавливается причина возгорания. По данным , информации о пострадавших пока не поступало.