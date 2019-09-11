Особое внимание в ходе рейдов уделяется соблюдению правил перевозки детей и пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

С начала сентября сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Селивановскому району проводят рейдовые мероприятия на территории разных населенных пунктов. К мероприятиям привлекают и членов народных дружин.За неполные две недели сентября сотрудники ОГИБДД зафиксировали на территории района более 150 различных нарушений ПДД.Несмотря на регулярные напоминания о необходимости строгого соблюдения правил, санкции статей наказания, информацию о печальных последствиях несоблюдения правил дорожного движения, автолюбители продолжают игнорировать требование об использовании ремней безопасности и световых приборов. В текущем месяце полицейскими на территории Селивановского района зафиксировано свыше 35 подобных правонарушений.В ходе рейдов к административной ответственности привлекли 10 водителей, управлявших транспортом с техническими неисправностями, и четырех, не уступивших преимущество в движении пешеходам.Особое внимание в ходе рейдов стражи порядка уделяют соблюдению правил перевозки детей. За нарушение правил перевозки юных пассажиров к ответственности привлекли четырех водителей.На особом контроле у полиции - пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения. В это месяце на территории района полицейские пресекли два подобных факта.Рейдовые мероприятия будут продолжены.