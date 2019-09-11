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<a href="https://33live.ru/novosti/11-09-2019-v-ssha-poezd-soshel-s-relsov-i-zagorelsya-v-ogne-pochti-15-kilometrov-zheleznoj-dorogi.html" target="_blank">В США поезд сошел с рельсов и загорелся, в огне почти 15 километров железной дороги</a> - Товарный состав сошел с рельсов и загорелся в США. Поезд перевозил легковоспламеняющееся вещество.