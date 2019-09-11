В Москве разрабатывают проект использования системы распознавания лиц для входа пассажиров в метро.

В Москве разрабатывают проект использования системы распознавания лиц для входа пассажиров в метро."В метро у нас эксперименты такие идут. Есть результаты неплохие, но это не так быстро, как карта "Тройка", — рассказал РИА Новости глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.По его словам, в разработке проекта участвуют Сбербанк и ВТБ, а тестовые запуски такой системы возможны уже в конце 2020 года."То, что это заработает рано или поздно — это однозначно. Москва даже с этими сроками будет одна из первых в мире", — подчеркнул чиновник.При этом Ликсутов выразил уверенность, что если такая система будет внедрена в метро, то с большой долей вероятности на нее перейдет и остальной столичный транспорт.