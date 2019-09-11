Присягу были шесть граждан Украины, получивших гражданство в минимальные сроки в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

11 сентября в рамках мероприятий, приуроченных к праздновании 300-летия образования в структуре российской полиции подразделений по вопросам миграции в ОМВД России по Судогодскому району состоялась церемония принятия Присяги иностранными гражданами.С приветственным словом к собравшимся обратился начальник ОВМ майор полиции Артем Потанин, который отметил важность настоящего момента для всех, кто сегодня получает главный документ гражданина Российской Федерации.Присягу были шесть граждан Украины, получивших гражданство в минимальные сроки в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 187 от 29.04.19 г. «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».После завершения церемонии новые граждане России выразили благодарность всему коллективу ОВМ ОМВД России по Судогодскому району за оказанное содействие.