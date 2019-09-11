В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

В отношении мужчины возбуждено уголовное делоВ начале сентября этого года в полицию обратился житель Вязниковского района, который рассказал, что из его автомобиля «ВАЗ 21120» украли сабвуфер стоимостью 7 тысяч рублей.Изучив обстоятельства, правоохранители по горячим следам задержали 30-летний местный житель.Выяснилось, что злоумышленник, убедившись, что машина не оборудована сигнализацией или иными системами защиты, вскрыл замок и залез в салон.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сабвуфер в ближайшее время вернут законному владельцу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.