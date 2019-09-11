Злоумышленник, убедившись, что автомобиль не оборудован сигнализацией, вскрыл замок и проник в салон.

9 сентября текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району обратился житель Вязниковского района, который сообщил, что из его автомобиля «ВАЗ 21120» был похищен сабвуфер стоимостью 7000 рублей.Изучив обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 30-летний местный житель.Установлено, что злоумышленник, убедившись, что автомобиль не оборудован сигнализацией или иными системами защиты, вскрыл замок и проник в салон. Похищенным имуществом мужчина планировал пользоваться сам.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сабвуфер изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу.