Вашингтон продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы. Трамп продлил соответствующий исполнительный указ, подписанный им 12 сентября 2018 года и имеющий возможность ежегодного продления.

Вашингтон продлил санкции "за иностранное вмешательство в выборы". Трамп продлил соответствующий исполнительный указ, подписанный им 12 сентября 2018 года и имеющий возможность ежегодного продления.При этом в Белом доме поясняют, что никаких данных о том, что какая-либо иностранная держава влияла на выборы президента США, нет. Но другие государства "исторически" пытались использовать "открытую" и "свободную" политическую систему США, отмечается в заявлении. Вмешательство других лиц в выборы и доступ к их инфраструктуре, а также пропаганда и распространение информации названы в документе "экстраординарной угрозой безопасности и внешней политике страны".Такая формулировка – "необычная и экстраординарная угроза" – используется в США для объявления режима ЧП, позволяющего вводить санкции. Таких режимов в стране – десятки.