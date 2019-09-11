Дима Билан, как может, оправдывается после своего странного выступления в Самаре. Артист намерен взять реванш. Между тем его поведение прокомментировал специалист.

Дима Билан, как может, оправдывается после своего странного выступления в Самаре. Артист намерен взять реванш. Между тем его поведение прокомментировал специалист.Дима Билан опозорился в Самаре. Зрители утверждают, что артист неадекватно вел себя на сцене: подозрительно медленно пил, сидел, выпучив глаза, и странно двигался. Кроме того, очевидцы утверждают, что победитель "Евровидения" пел мимо нот. Зрители заподозрили, что Дима Билан был попросту пьян.Вскоре певец записал обращение к общественности, в котором признался, что действительно был нетрезв. Якобы незадолго до появления на сцене он встретил в отеле друзей и выпил с ними коньяк, при этом "совершенно не рассчитал". "Поскольку я веду здоровый образ жизни, общаюсь с диетологом, ем каждые 3,5 часа, так как есть достаточно серьезные проблемы с желчным пузырем и пищеводом, видимо, из-за долгого отсутствия алкоголя в моей жизни, я не рассчитал с коньяком. Это сыграло со мной жуткую шутку", – покаялся Дима Билан. В заключение он пообещал подарить жителям Самары бесплатный концерт, детскую площадку, а местной больнице – медоборудование.Вскоре после скандала Дима Билан вышел в свет и немедленно попал под объективы репортеров. На вопросы о том, будет ли реванш, он ответил категорично. "Ведутся переговоры, концерт обязательно произойдет. Концерт будет обязательно. Все, что я говорил в этом ролике – обязательно все исполнится. Считаю, что люди имеют право ошибаться, абсолютно точно – тогда они люди. Иначе что – инопланетяне? Я очень благодарен всем, кто меня поддержал", – цитирует Диму Билана .