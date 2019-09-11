Концерт-открытие XVII сезона Дома музыки состоится в Светлановском зале ММДМ 23 сентября 2019 года. В исполнении Дениса Мацуева, Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России прозвучат сочинения Чайковского и Рахманинова.

Концерт-открытие XVII сезона Дома музыки и юбилейного X Московского музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" состоится в Светлановском зале ММДМ 23 сентября 2019 года. В исполнении Дениса Мацуева, Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России прозвучат сочинения Чайковского и Рахманинова.Новый концертный сезон Дома музыки откроет юбилейный, десятый, Московский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" – один из самых ярких и значимых музыкальных проектов столицы. Международный форум экстра-класса неизменно вызывает огромный интерес у слушателей, являясь местом встреч с музыкантами мирового масштаба. По уже сложившейся традиции главной площадкой фестиваля, который продлится до 28 декабря, станет Светлановский зал Дома музыки.На концерте-открытии 23 сентября выдающийся скрипач и дирижер, президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков выступит в тандеме со своим постоянным творческим партнером Денисом Мацуевым. Самый титулованный, востребованный и любимый публикой российский пианист в первом отделении исполнит сольную партию в Концерте № 2 для фортепиано с оркестром Чайковского. Во втором отделении прозвучит Симфония № 2 Рахманинова в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.В XVII концертном сезоне гостей Дома музыки ожидает множество ярких концертов, спектаклей, программ для детской аудитории. Знаковым событием начала творческого года станет юбилейный концерт "Владимир Спиваков. Автопортрет". Блистательные музыканты – корифеи мирового музыкального искусства и восходящие звезды – соберутся поздравить маэстро 28 сентября. Режиссером праздничного вечера выступит Кирилл Серебренников.Серия концертов нового сезона будет приурочена к празднованию 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и солисты из разных стран – скрипач Даниэль Лозакович, пианисты Джон Лилл, Александр Романовский и Анна Цыбулева – исполнят скрипичный и все фортепианные концерты Бетховена. 15 ноября английский пианист Фредди Кемпф откроет абонемент, посвященный фортепианным сонатам композитора.Один из самых популярных циклов "Органисты великих соборов" в новом сезоне продолжит титульный органист Собора Нотр-Дам в Турне Этьен Валан (Бельгия). 25 сентября в его исполнении прозвучат сочинения Баха, Генделя и Мусоргского.Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" откроет новый цикл AmaDeus, посвященный творчеству Моцарта, в Светлановском зале ММДМ 10 октября.Традиционный цикл "Джазовый Олимп" начнется концертом прославленного французского аккордеониста Ришара Гальяно 2 ноября. На протяжении сезона любителей джаза ждут встречи с известными ансамблями и именитыми джазменами, среди которых Брэнфорд Марсалис (США), Аарон Майерс (США), Анатолий Кролл, Игорь Бриль и многие другие.