Они проходили в Москве с 6-го по 10-е сентября

Они проходили в Москве с 6-го по 10-е сентябряВоспитанницы Владимирской спортивной школы олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике завоевали «золото» на всероссийских соревнованиях «Призы Ирины Чащиной», которые проходили в Москве с 6-го по 10-е сентября.Сборная команда владимирских юниорок по групповым упражнениям, в состав которой вошли Ксюша Субботина, Юля Цибикова, Саша Абашкина, Арина Захарова, Юля Городилова и Вика Белозёрова, выступила в 2-х видах программы и стала лучшей в многоборье.В личном многоборье «золото» завоевала Аня Николаева. По итогам турнира она вошла в число 10-ти сильнейших гимнасток страны 2007-2008 годов рождения и будет участвовать во всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки», которые пройдут в начале октября этого года.