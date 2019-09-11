Мама мальчика оставила его без присмотра

Мама мальчика оставила его без присмотраВо Владимире ребенок выпал из окна с высоты второго этажа. Вечером 10 сентября жительница Юрьевца оставила сына 2,5 лет без присмотра в комнате, где было открыто окно с москитной сеткой, а сама ушла на кухню общежития.Оставшись без контроля, мальчик забрался на диван, затем на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.С травмами головы малыша доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.Следователь СК России выяснил, что мама мальчик нередко употребляет алгоколь, и 10 сентября, по предварительным данным, была пьяна.По словам соседей, они неоднократно забирали ребенка с опасного места – с общего балкона общежития, куда мальчик выбегал один.