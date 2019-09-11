Памятник построили в далёком 1164 году, ему 855 лет

Памятник построили в далёком 1164 году, ему 855 летРемонт Золотых работ будут проводить за счёт личных средств Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Стоимость работ по ремонту памятника ЮНЕСКО, расположенного в историческом центре города, оценивают в 2,86 миллиона рублей. Ремонтные работы уже начали, конструкции памятника огородили.Подрядчика нашли благодаря открытому аукциону. Работы по ремонту продлятся на протяжении 3 месяцев, закончатся они примерно к концу ноября. Гарантия на ремонт ворот составит 3 года.Напомним, что памятник построили в далёком 1164 году, ему 855 лет. Именно во время его строительства столицу княжества перенесли из Суздаля в нынешний областной центр.