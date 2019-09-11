Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о сокращении рабочего времени. Председатель нижней палаты выступил за широкое обсуждение вопроса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о сокращении рабочего времени. Председатель нижней палаты выступил за широкое обсуждение вопроса.По словам законодателя, необходимо защитить праваработников, которые трудятся дистанционно и не имеют постоянного рабочего местав той или иной организации. "Эти работники могут жить на Дальнем Востоке,а их работодатель – находиться в Москве", – отметил Володин.Кроме того, уверен спикер, в условиях роботизации иинформатизации будет меняться количество рабочего времени. Володин напомнил,что по этому пути уже идут передовые страны.Один из обсуждаемых вариантов – перейти на рабочую неделюпродолжительностью четыре дня, отметил спикер Госдумы. "Другой вариант –меньшее количество рабочих часов каждый день", – сказал председатель нижнейпалаты.Володин предложил широко обсудить резонансную тему. По егословам, свои мнения должны высказать работодатели и профсоюзы. Спикер Госдумыне исключил, что в ближайшее время пройдут дискуссии по вопросам развитиятрудового законодательства России, а также улучшения условий труда граждан иувеличения оплачиваемого свободного времени.Итогом обсуждений могут стать соответствующие законопроекты,отметил председатель нижней палаты.Напомним, 10 сентября Госдума открыла осеннюю сессию.Вячеслав Володин призвал сосредоточиться на принятии законопроектов прямогодействия. Также в приоритете рассмотрение бюджета на 2020 год и плановый период2021-2022 годов и продолжение работы по повышению качества принимаемыхнормативно-правовых актов.