Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о сокращении рабочего времени. Председатель нижней палаты выступил за широкое обсуждение вопроса.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о сокращении рабочего времени. Председатель нижней палаты выступил за широкое обсуждение вопроса.
По словам законодателя, необходимо защитить права
работников, которые трудятся дистанционно и не имеют постоянного рабочего места
в той или иной организации. "Эти работники могут жить на Дальнем Востоке,
а их работодатель – находиться в Москве", – отметил Володин.
Кроме того, уверен спикер, в условиях роботизации и
информатизации будет меняться количество рабочего времени. Володин напомнил,
что по этому пути уже идут передовые страны.
Один из обсуждаемых вариантов – перейти на рабочую неделю
продолжительностью четыре дня, отметил спикер Госдумы. "Другой вариант –
меньшее количество рабочих часов каждый день", – сказал председатель нижней
палаты.
Володин предложил широко обсудить резонансную тему. По его
словам, свои мнения должны высказать работодатели и профсоюзы. Спикер Госдумы
не исключил, что в ближайшее время пройдут дискуссии по вопросам развития
трудового законодательства России, а также улучшения условий труда граждан и
увеличения оплачиваемого свободного времени.
Итогом обсуждений могут стать соответствующие законопроекты,
отметил председатель нижней палаты.
Напомним, 10 сентября Госдума открыла осеннюю сессию.
Вячеслав Володин призвал сосредоточиться на принятии законопроектов прямого
действия. Также в приоритете рассмотрение бюджета на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов и продолжение работы по повышению качества принимаемых
нормативно-правовых актов.