Всероссийский театральный марафон прибыл на Кубань. Краснодарский академический театр драмы имени Горького стал очередным участником эстафеты, приняв ее у Астрахани. Кубанская столица - шестьдесят второй город, где проводятся мероприятия Года театра. Об этом сообщает ГТРК Кубань.

Всероссийский театральный марафон прибыл на Кубань. Краснодарский академический театр драмы имени Горького стал очередным участником эстафеты, приняв ее у Астрахани. Кубанская столица — шестьдесят второй город, где проводятся мероприятия Года театра. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".Каждый театр, приезжая на гастроли к коллегам-соседям, привозит с собой символическую фигурку в виде древнегреческого амфитеатра. На ней изображены 85 субъектов Федерации, рассказали в пресс-службе администрации края. Теперь краснодарские артисты поедут в Волгоград, чтобы дальше передать эстафетную палочку. Показы в рамках марафона пройдут на сцене Волгоградского государственного нового экспериментального театра.Как известно, начался театральный марафон в январе этого года. Старт был дан во Владивостоке. Там же он и закончится в конце 2019-го года, пройдя через все регионы страны.