Последние информационные вбросы от команды президента Украины Владимира Зеленского призваны отвлечь общественность от принятого Верховной радой закона об импичменте главы государства. С разоблачением лидера Незалежной выступил политолог Дмитрий Корнейчук.
Последние информационные вбросы от команды президента Украины Владимира Зеленского призваны отвлечь общественность от принятого Верховной радой закона об импичменте главы государства. С разоблачением лидера Незалежной выступил политолог Дмитрий Корнейчук.
Нужный Владимиру Зеленскому и стоящему за его спиной
олигарху Игорю Коломойскому закон об импичменте принят с нарушением
парламентского регламента, уверен эксперт. Корнейчук полагает, что, несмотря на
название документа, закон максимально защитит президента от отстранения от
власти.
Естественно, понимающие суть происходящего люди начнут
протестовать, поднимется информационный шум. Чтобы это предотвратить в команде
Зеленского предприняли пару шагов, написал Корнейчук на своей странице в
Facebook.
"Шаг первый: Богдан публикует фото в наручниках со
своего отдыха во Франции. Шаг второй: на Банковой срочно проводят встречу
Зеленского с Коломойским. И специально публикуют фото", – отметил эксперт.
После этого СМИ принялись бы обсуждать опубликованные фотографии.
Тем самым, по задумке политтехнологов, удалось бы отвлечь внимание
от закона об импичменте и узурпацию власти Коломойским.
Принятый Верховной радой документ вызвал широкий резонанс в
экспертном сообществе. Для начала отстранения президента от власти под
соответствующим необходимы голоса более половины депутатов Верховной рады.
Учитывая, что в новом созыве украинского парламента большинство мест
принадлежит пропрезидентской партии "Слуга народа", вероятность
импичмента приближается к нулю.