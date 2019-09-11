Последние информационные вбросы от команды президента Украины Владимира Зеленского призваны отвлечь общественность от принятого Верховной радой закона об импичменте главы государства. С разоблачением лидера Незалежной выступил политолог Дмитрий Корнейчук.

Последние информационные вбросы от команды президента Украины Владимира Зеленского призваны отвлечь общественность от принятого Верховной радой закона об импичменте главы государства. С разоблачением лидера Незалежной выступил политолог Дмитрий Корнейчук.Нужный Владимиру Зеленскому и стоящему за его спинойолигарху Игорю Коломойскому закон об импичменте принят с нарушениемпарламентского регламента, уверен эксперт. Корнейчук полагает, что, несмотря наназвание документа, закон максимально защитит президента от отстранения отвласти.Естественно, понимающие суть происходящего люди начнутпротестовать, поднимется информационный шум. Чтобы это предотвратить в командеЗеленского предприняли пару шагов, написал Корнейчук на своей странице вFacebook."Шаг первый: Богдан публикует фото в наручниках сосвоего отдыха во Франции. Шаг второй: на Банковой срочно проводят встречуЗеленского с Коломойским. И специально публикуют фото", – отметил эксперт.После этого СМИ принялись бы обсуждать опубликованные фотографии.Тем самым, по задумке политтехнологов, удалось бы отвлечь вниманиеот закона об импичменте и узурпацию власти Коломойским.Принятый Верховной радой документ вызвал широкий резонанс вэкспертном сообществе. Для начала отстранения президента от власти подсоответствующим необходимы голоса более половины депутатов Верховной рады.Учитывая, что в новом созыве украинского парламента большинство местпринадлежит пропрезидентской партии "Слуга народа", вероятностьимпичмента приближается к нулю.