Певица Вера Брежнева много лет замужем за продюсером Константином Меладзе. Накануне в Сети всплыло неожиданное фото.

Певица Вера Брежнева много лет замужем за продюсером Константином Меладзе. Накануне в Сети всплыло неожиданное фото.Исполнительница опубликовала снимок в Stories в своем Instagram-аккаунте. В кадре видно только ноги звезды на фоне включенного телевизора. В этот момент там как раз показывали лицо Ивана Урганта – ведущего шоу "Вечерний Ургант".На одной из ног Веры по-хозяйски покоится рука мужчины. Судя по всему, она принадлежит ее мужу – Константину."Мои любимые в одном кадре!", – подписала фото Брежнева.Напомним, в марте 2015 года стало известно о тайной свадьбы Веры и Константина. Церемонию бракосочетания влюбленные устроили в в итальянском городке Форте-дей-Марми.До Меладзе Брежнева была дважды замужем. Еще до начала карьеры певица жила в гражданском браке с украинским политиком Виталием Войченко. В 19 лет девушка родила дочку Соню, после чего молодые люди расстались.После него знаменитость связала свою жизнь с известным украинским предпринимателем и миллионером Михаилом Киперманом. Их отношения продлились шесть лет.