В Судьбе человека Владимир Хотиненко рассказывает, что его путь к режиссуре был весьма извилистым. Начинал парень из Славгорода с бюро эстетики тракторного завода, затем служил конвойным в поезде, а потом произошла встреча с Никитой Михалковым, которая круто изменила его жизнь.

Сейчас Владимир Хотиненко – режиссер, в творческом багаже которого десятки лучших кинокартин России, в его мастерскую мечтают попасть сотни абитуриентов театральных вузов, а в фильмы – самые знаменитые актеры.Однако к режиссуре путь был весьма извилистым. Начинал парень из Славгорода Алтайского края с бюро эстетики тракторного завода, учился в архитектурном институте Свердловска, а потом пошел служить в армию.Там его определили конвойным – сопровождающим заключенных в поезде. "Я ходил по вагону с пистолетом и однажды поймал себя на мысли: "Вы тут такие сидите, как зверьки, а я хожу такой крутой". И мне стало стыдно", – вспоминает Хотиненко в "Судьбе человека".Когда Владимиру дали отпуск, он приехал в Свердловск, и там произошла встреча, которая изменила его жизнь: Хотиненко случайно познакомился с Никитой Михалковым.Владимир рассказал знаменитому режиссеру про свою службу, разные истории из жизни, и тогда Михалков предложил ему попробовать себя в режиссуре.Хотитенко последовал его совету и после демобилизации устроился на Свердловскую киностудию, а вскоре Никита Михалков пригласил его ассистентом на свою картину "Несколько дней из жизни И.И. Обломова".С этого и начался его большой путь в российском кинематографе. К 1979 году, когда он поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, за его плечами Хотиненко уже была работа художником-постановщиком и ассистентом режиссера на нескольких картинах, а настоящая слава пришла после фильма "Зеркало для героя".Извилист был и путь к счастью в семейной жизни. Три брака закончились разводами и только ради Татьяны Яковлевой ему захотелось изменить свою жизни и пожертвовать всем, что у него есть.Правда, сердце ее растопить удалось не сразу: после брака с чилийским режиссером, от которого у Татьяны есть сын, она не сразу решилась на новые отношения.Почему распались предыдущие браки Хотиненко, и кем были его первые три жены? Как он попал в фильм Михалкова "Родня"? Где познакомился с Татьяной Яковлевой, и как добивался ее руки и сердца?Какие отношения у режиссера с детьми от предыдущих браков, и почему во второй половине 1970-х решил, что архитектором быть не хочет?Об этом и не только Владимир Хотиненко рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".