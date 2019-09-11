Дочь артистки Марии Шукшиной – Анна – ищет своего племянника. Звездное семейство не может дозвонится до матери годовалого Марка – Фрейи Зильбер. Редакция программы Прямой эфир телеканала Россия 1 помогла разыскать малыша.

Дочь артистки Марии Шукшиной – Анна – ищет своегоплемянника. Звездное семейство не может дозвонится до матери годовалого Марка –Фрейи Зильбер. Редакция программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" помогла разыскать малыша.По словам Анны, ее брат – Макар Касаткин – подал иск на установление отцовства, он беспокоится за ребенка. Шукшины хотят забрать маленького Марка, но не могут его найти."Мы хотим забрать его. Даже сейчас мы не понимаем, где оннаходится, в каких условиях он обитает", – сказала Анна Шукшина в сегодняшнемвыпуске программы "Прямой эфир".Отметим, что телефон Фрейи действительно недоступен. Соседиговорят, что на съемной квартире она не появлялась уже несколько месяцев.Похоже, что жилье бросили в спешке: квартира разгромлена, вещи разбросаны. Впоследний раз Зильбер видели в момент госпитализации с передозировкой.Соседка Фрейи Зильбер в Санкт-Петербурге – Кристина Сумкова – предоставиларедакции "Прямой эфир" шокирующее видео. На них Фрейя Зильбер в состоянииалкогольного опьянения развлекается с приятелем. В кадр попадают подозрительные таблетки и белый порошок в маленьких пакетиках.В программе "Прямой эфир" появилась мать Фрейи Зильбер – НинаЛупачева. Женщина успокоила присутствующих."Марк находится у меня с мая месяца. С ним все замечательно.Он в хороших условиях. Мы с июля уже стали ходить в ясли в частные. Он пошел,уже играет в футбол. Ему уже год и четыре месяца", – рассказала бабушкамаленького Марка.Нина Лупачева отметила, что не получает алименты на внука.Макар Касаткин не перечисляет деньги на содержание сына.Анна Шукшина вступилась за брата. По ее словам, Макар неработает с апреля. Платить алименты в размере семи тысяч рублей сын актриса МарииШукшиной пока не может.В студии появилась и сама Фрейя Зильбер. Несостоявшеесяневестка известной артистки рассказала, что несколько месяцев провела в центре реабилитацииот алкогольной и наркотической зависимостей. Вскоре она собирается переехать вдом к матери и заняться воспитанием сына. Семейству Шукшиных ребенка она неотдаст.Зильбер объяснила также, почему ее квартира находится в такомужасном состоянии. По словам молодой мамы, она отдала ключи приятелю, которыйустроил там разгром в ее отсутствие. Прокомментировала она и порочащие ее кадры. Фрейя говорит, что запись – это постановка для микроблога, художественный вымысел.По поводупроисходящего высказался ведущий программы Андрей Малахов. Шоуменбыл явно обижен на Фрейю Зильбер."Я поддерживаю сейчас только Нину в этой ситуации. Честноскажу, что до начала программы Фрейя сказала мне, что она больше не хочет ничегоиметь общего со мной, что ей все надоело, что я испортил ей жизнь", – с горечьювысказался Малахов.