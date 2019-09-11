Весь японский кабинет министров в полном составе ушел в отставку. Заявления от министров принял премьер Синдзо Абэ.

Весь кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку. Заявления от министров принял премьер Синдзо Абэ.Именно он после победы партии на выборах в верхнюю палату парламента и перед повышением потребительского налога до 10 процентов инициировал смену состава правительства. Из всех министров свои посты сохранили лишь двое — министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга. В октябре прошлого года, когда в правительстве также шли перестановки, на прежних должностях остались многие министры, напоминает РИА Новости.Два министра в прямом смысле поменяются должностями – министр иностранных дел Таро Коно станет министром экономики, а нынешний министр экономики Тосимицу Мотэги возглавит МИД. Также в новый кабмин вернутся два человека, которые были министрами при прежних кабинетах. Остальные 13 человек войдут в японское правительство впервые.Во второй половине дня 11 сентября Абэ должен объявить новый состав кабмина. Тем же вечером пройдет церемония утверждения кабинета императором. После этого правительство будет считаться официально сформированным.