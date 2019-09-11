Дмитрия Билана публично осудили за выступление пьяным в Самаре. Телеведущая Марина Ермошкина вступилась за коллегу из мира шоу-бизнеса.

Дмитрия Билана публично осудили за выступление пьяным в Самаре. Телеведущая Марина Ермошкина вступилась за коллегу из мира шоу-бизнеса.Все началось с того, что певец вышел на сцену в нетрезвом виде во время очередного выступления. Дмитрий не попадал в фонограмму и танцевал довольно странно. Многие оказались в полнейшем недоумении и поспешили осудить артиста, однако встала на защиту Дмитрия и высказалась о ситуации."Меня всегда удивляло желание людей забросать камнями того, кто оступился. Даже если до этого человек славился исключительно добрыми поступками", – рассказала журналистам Ермошкина.По словам девушки, ей уже однажды приходилось работать в одной команде с певцом, во время съемок клипа "Про белые розы". Телеведущая отметила, что в рамках процесса артист вел себя более чем профессионально. Он переснимал неудачные дубли помногу раз, активно участвовал в съемках и придумывал различные фишки."Было много стрессовых ситуаций на съемке, Дима терпеливо переснимал дубли, и ни о каком алкоголе, а уж, тем более, запрещенных веществах, и речи быть не может. Человека под кайфом видно сразу. Это не тот случай, " – высказалась Марина.Она добавила, что в случае с выступлениями артист практически не позволяет себе никаких отступлений от норм морали. Тем не менее, девушка признала, что в Самаре Билан действительно оступился, но в то же время Ермошкина уточнила, что признать вину и извиниться за содеянное может только сильный духом человек."Я посмотрела видео с его извинениями: он принял решение в скором времени дать большой бесплатный концерт, а также подарить Самаре детскую площадку и необходимые аппараты для лечения больных детей, в конце концов, он публично признал вину," – подметила знаменитость.Кроме того, Марина осадила остальных звезд шоу-бизнеса за злопыхания в сторону певца. Одна из красавиц российского телеэфира высказалась о том, что многие позволяют себе выходки с алкоголем на постоянной основе, но мало кто способен принести своей аудитории извинения."Нашлось столько судей, которые сочли своим долгом хайпануть на ошибке своего коллеги. Коллеги, который за годы своего творчества внес колоссальный вклад в музыкальную индустрию и который готов на все ради своих слушателей".Девушка отметила, что хоть Дмитрий и виноват, а все-таки нельзя его гнобить за такую провинности. Телеведущая призвала коллег и поклонников "оставаться людьми в любой ситуации".